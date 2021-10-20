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Ру Тат
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20 октября 2021  10:45
Дмитрий Киселев

В Афганистане студенты российских вузов начали подвергаться физическому насилию

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В последнее время в Афганистане участились случаи физической расправы над афганскими студентами российских вузов, в том числе и проходящих обучение в высших учебных заведениях Казани. Вооруженные люди приходят в дома студентов, угрожают их семьям. Были случаи, когда подростков забирали с собой, угрожая оружием. Самих студентов избивают со словами: «Вы все советские дети Ленина». Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«На днях похитили детей нашего близкого друга Благотворительного фонда. Полицейские с „Талибана“ (организация, запрещенная в РФ) нашли их. Но каким-то образом похитители смогли сбежать, оставив подростков в участке», — сказал Хабибуллин.

По его мнению, кроме политической составляющей, есть еще желание некоторых группировок привлечь в свои ряды образованных людей. 

«Кроме того что мы максимально задействовали свои ресурсы, для стабилизации ситуации, по данному факту руководство фонда обратилось с письмом в посольство России в Афганистане, надеемся на содействие в этом вопросе», — пояснил Рустам Хабибуллин.

На данный момент Россия — одна из немногих стран, которые еще не вывезли своих студентов из Афганистана. У виз, которые им были выданы российским консульством, скоро закончится срок действия. А транспорт для вывоза на территорию России им так и не был предоставлен. Недавно своих учащихся вывезли Польша и Чехия. Российским студентам тоже поступали предложения продолжить обучение в других странах, но большинство отказалось.

#афганистан
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