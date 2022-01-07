В Афганистане состоялась Шура старейшин и муфтиев общины татар

В афганском Самангане при поддержке руководства провинции и МВД Афганистана состоялась Шура старейшин и муфтиев общины татар Афганистана.

В мероприятии приняли участие главный старейшина и муфтий провинции Саманган Маулави Абдул Манан Аслами, руководство Самангана в лице Маулави Хабибулла Хамас, глава окружной полиции Маулави Гиасутдин Хабир и замдиректора по культуре и юридическим вопросам представительства татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане, глава Совета татар Афганистана Забихулла Надер Татар.

Всего в заседании приняли участие около 50 старейшин и муфтиев со всех провинции Афганистана.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы развития и образования татарской общины, а также гуманитарные программы поддержки нуждающихся. Участники выслушали предоставленный отчет о деятельности представительства казанского благотворительного фонда и предстоящие планы его деятельности», — рассказал журналисту ИА «Татар-информ» Забихулла Надер Татар.

Также он сообщил, что участники шуры поблагодарили вице-премьера Республики Татарстан, председателя нацсовета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева за поддержку в возрождении татарского языка среди афганских татар и возможность указания нации татар в паспортах и в свидетельствах о рождении.

«Татары Афганистана очень ценят внимание, которое оказывает им Президент Республики Татарстан Рустама Минниханова. Они надеются, что его поручение по предоставлению гуманитарной помощи нуждающимся татарам нам удастся исполнить», — прокомментировал итоги заседания гендиректор казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он пояснил, что из-за погодных условий к многим нуждающимся татарским уездам тяжело добраться. Перевалы завалены снегом. Из-за снежных заносов и бездорожья транспорт здесь практически бесполезен, поэтому большую часть пути приходится идти пешком или на вьючных животных.

«Много смертей в татарских провинциях из-за голода и болезней. Особенно страдают дети. Наш фонд делает все возможное исходя из наших ресурсов. И гуманитарная помощь Татарстана сейчас как никогда кстати», — пояснил Рустам Хабибуллин.