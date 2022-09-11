В Афганистане скончался участник двух съездов ВКТ Камалутдин Татар

В афганской провинции Саманган на 60-м году скончался главный старейшина провинции, известный активист татарской общины Афганистана и участник двух съездов Всемирного конгресса татар Камалутдин Татар. Об этом «Татар-информу» сообщил Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«У Камалутдина Татара осталось девять детей — шестеро сыновей и три дочери. Похоронили старейшину на его родине, в Самангане», — поделился собеседник агентства.

Камалутдин Татар первым из татарской общины поднял вопрос о важности налаживания культурных связей с Татарстаном. В 2007 году, будучи Председателем общества татар Афганистана, он первый раз посетил республику, приехав в Казань по своей инициативе как участник IV съезда Всемирного конгресса татар. Тогда его доклад о желании татарской общины Афганистана наладить культурный диалог с татарстанскими соплеменниками произвел большое впечатление на участников съезда.

«Вне сомнений Камалутдин Татар был настоящим патриотом и одним из лидеров татарского народа Афганистана. Он никогда не менял своих принципов, не бегал за богатством и жил скромно. На первое место он всегда ставил интересы общины и особенно старался всячески способствовать развитию татарской молодежи. Благодаря всему этому он имел огромный авторитет в Афганистане», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.