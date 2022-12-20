news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
20 декабря 2022  18:17

В Афганистане произошла вспышка неизвестного заболевания, есть погибшие

news_top_970_100

В афганской провинции Забуль зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Заразились в общей сложности 80 человек, два ребенка умерли, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Изначально заболевание было выявлено в округе Шахджой, сообщил глава Управления здравоохранения провинции Абдула Хаким Хакими. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется. В качестве основных симптомов инфекции медики называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа.

В сентябре афганские СМИ сообщали о вспышке холеры – тогда было зарегистрировано около 500 случаев инфицирования.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное