В Афганистане произошла вспышка неизвестного заболевания, есть погибшие

В афганской провинции Забуль зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Заразились в общей сложности 80 человек, два ребенка умерли, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Изначально заболевание было выявлено в округе Шахджой, сообщил глава Управления здравоохранения провинции Абдула Хаким Хакими. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется. В качестве основных симптомов инфекции медики называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа.

В сентябре афганские СМИ сообщали о вспышке холеры – тогда было зарегистрировано около 500 случаев инфицирования.