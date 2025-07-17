В Афганистане пройдет международная конференция по сохранению татарского языка и культуры

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В Исламском Эмирате Афганистан планируют провести первую международную конференцию по сохранению татарского языка и культуры. На мероприятие собираются приехать представители татарских общин стран Средней Азии, Китая, Турции, Ирана, ОАЭ, Пакистана, Индии и ряда других государств. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Нация татар признана одной из государствообразующих наций Афганистана. Татары активно указывают свою нацию в паспортах и в свидетельствах о рождении. Наши дети в школах изучают татарский язык, проводим конкурсы по сохранению татарской культуры. Бизнесмены взаимодействуют с друг другом», – отметил Забихулло Надери Татар.

В Российском деловом центре Афганистана также подтвердили эту информацию. «Общиной татар Афганистана проделана большая работа по возрождению татарской культуры, истории и национальных традиции. Отрадно, что в последнее время Академия наук Республики Татарстан включилась в эту работу», – подчеркнул глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.