В Афганистане при нападении вооруженного мужчины на мечеть погибли шесть человек

В провинции Герат, расположенной на западе Афганистана, произошло нападение, в результате которого шесть человек были убиты, а один получил ранения, передает РИА Новости.

Информация об этом инциденте была предоставлена агентством Пажвак, которое ссылается на местного чиновника.

Согласно их данным, нападение совершил неопознанный вооруженный мужчина в одной из мечетей округа Гузара.

Подробности события и состояние раненого на данный момент остаются неясными. Представитель министерства внутренних дел Афганистана также подтвердил факт произошедшего нападения.