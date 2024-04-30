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Происшествия 30 апреля 2024 10:27

В Афганистане при нападении вооруженного мужчины на мечеть погибли шесть человек

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В провинции Герат, расположенной на западе Афганистана, произошло нападение, в результате которого шесть человек были убиты, а один получил ранения, передает РИА Новости.

Информация об этом инциденте была предоставлена агентством Пажвак, которое ссылается на местного чиновника.

Согласно их данным, нападение совершил неопознанный вооруженный мужчина в одной из мечетей округа Гузара.

Подробности события и состояние раненого на данный момент остаются неясными. Представитель министерства внутренних дел Афганистана также подтвердил факт произошедшего нападения.

#Афганистан
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