В Афганистане показали коллекцию старинных вышивок афганских татар

Выставка коллекции старинных ручных вышивок афганских татар прошла в уезде Руи‑Ду‑Аб провинции Саманган. Организатором мероприятия выступил Совет татар Афганистана при поддержке Академии наук страны.

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар рассказал, что татарская тамбурная вышивка – одна из самых известных. Она делится на два вида: низкий тамбур (с крестными и угловыми стежками) и высокий тамбур – с мелкими стежками, которые создают рельефную поверхность.

Вышивкой традиционно украшали самые разные предметы: полотенца, занавеси, ножны, коврики, скатерти, наволочки, нагрудники и одежду. В орнаментах преобладали цветочно‑растительные мотивы – тюльпаны, ягоды, колокольчики, маки, гранаты. При этом каждый элемент узора имел свое значение: он мог символизировать солнце, землю, небо, плодородие или служить защитой от зла.

Приемы и узоры передавались из поколения в поколение: так сохранялись локальные особенности татарской вышивки. При этом нередко происходило творческое переплетение с традициями других народов – например, хазарейцев.

Фото: Совет татар Афганистана