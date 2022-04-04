В Афганистане количество стихийных лагерей беженцев весной увеличилось в разы

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Количество стихийных лагерей вынужденных переселенцев в различных провинциях Афганистана с приходом весны увеличилось в разы. Один из таких лагерей посетили представители казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России.

Афганистан — страна аграрная, большинство афганцев живет в селе. В зимние месяцы и без того нарушенная войной транспортная логистика страны становится еще более сложной из-за снежных заносов. В это время доставить продукты к многим сельским поселениям становится практически невозможно. Кроме крестьян в Афганистане до сих пор насчитывается и порядка 1 миллиона кочевников.

К весне скудные запасы населения совершенно заканчиваются, и афганцы в надежде переждать голодное время начинают собираться вокруг больших городов, в которых можно найти еще хоть какую-то работу, и которых в Афганистане мало. Кабул — около 3,3 млн жителей, Герат — около 436 тысяч, Кандагар — около 400 тысяч, Мазари-Шариф — около 365 тысяч, Джелалабад — около 205 тысяч и это только официальные цифры. В реальности населения в них намного больше.

Беженцы на окраинах городов организуют стихийные поселения. Многие живут на улице и спят прямо на земле. У тех, кому повезло немного больше, есть старые палатки. В лагере много детей, стариков и больных людей.

«Жизненные условия у нас самые тяжелые, у нас нет ни еды, ни одежды, ни топлива. Нас переселили из Шульгарского района в центр Балха. У меня шестеро детей. Я предана Богу и помощи мусульман. Нам нужна еда, одежда, топливо и предметы первой необходимости. Даже наши палатки не пригодны. Все устали, а наши дети умирают от голода и болезней и не посещают школу. Это очень тяжело», – рассказывает одна из беженок.

Работу найти трудно, и большинство этих людей находятся за чертой бедности и вынуждены попрошайничать. На данный момент только в районах Кабула насчитывается более 3 млн вынужденных переселенцев. Различные благотворительные организации, работающие под эгидой ООН, периодически устраивают благотворительные акции по раздаче хлебных лепешек.

Сотрудники и волонтеры представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в течение трех дней раздали 12 000 хлебных лепешек беженцам в шести районах Кабула. Но этого катастрофически не хватает.

«Жители стихийных лагерей пытаются подработать любыми способами. Немного в лучшем положении находятся те, кто владеет какой-либо профессией. Например, инженеров и механиков представители новой власти привлекают на ремонт брошенной иностранной техники», – подчеркнул гендиректор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Часть из беженцев к началу посевной вновь переберется к себе на родину, но большей части переселенцев просто некуда уже возвращаться. Их дома находятся в зоне боевых действий и разрушены.