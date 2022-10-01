В Афганистане изделия детей татарских интернатов начали продавать на интернет-аукционах

Фото: ИА " Татар - информ"

Изделия воспитанников татарских интернатов Афганистана начали успешно продавать через интернет-аукционы.

«Все средства, собранные от продажи изделий детского творчества, идут на содержание интернатов. На сегодня у нас три таких интерната. В Кабуле, Самангане и Фарьябе. Сейчас организуем четвертый в Герате», — сообщил журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

По словам собеседника агентства, особой популярностью у покупателей пользуются картины и рисунки карандашом на обычной бумаге. Один из рисунков был подарен Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Татарские сироты на себе испытали все ужасы войны — голод, бомбардировки, ракетные обстрелы США и их союзников. Многие остались сиротами, потеряв всех родственников. Некоторые стали инвалидами, потеряв конечности, и страдают психическими расстройствами. Оставшись без нашего попечения, они были бы однозначно обречены на смерть. Большой вклад в лечение и реабилитацию делают наши преподаватели. Очень активны Ахмад Хекмат Татар, Муджахед Мустаин Татар и Каримулла Заки Татар. С их помощью дети рисуют картины, шьют платки, головные уборы, коврики, различные поделки, занимаются каллиграфией», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.