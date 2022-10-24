В Афганистане главой службы безопасности провинции Газни назначен этнический татарин

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Начальником службы безопасности провинции Газни назначен этнический татарин Махдум Алем Раббани Татар. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Махдум Алем Раббани Татар родом из татарского уезда Татархане, провинции Фарьяб. Имеет высшее светское и религиозное образование», — рассказал собеседник агентства.

Глава службы безопасности афганской провинции — должность стратегически важная. В том числе и в плане поддержки и сохранения традиций проживающего на территории провинции национального этноса.

«В провинции Газни находятся многие культурные артефакты истории татарского народа. Захоронены видные ученые Булгар. Предстоит изучение их сохранившихся рукописей. Все это важно сохранить, а это во многом зависит от политики главы службы безопасности провинции. Кроме того, очередное назначение представителя общины татар на столь ответственную должность показывает, что новое Правительство Афганистана назначает в руководящие органы разные нации с учетом их квалификации и образования», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.