В Афганистане этнические татарки прошли курсы по акушерству для работы в дальних уездах

Фото: © «Татар-информ»

В образовательном центре провинции Саманган состоялся выпуск татарских девушек, которые прошли двухгодичные медицинские курсы по акушерству при содействии Шведского комитета по работе с Афганистаном. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Курсы окончила 21 девушка. Все они начнут работать в наиболее отдаленных татарских уездах, в которых из-за отсутствия профильного медицинского персонала большая смертность среди рожениц и детей. Особенно в уездах Дара суф Бала, Дара суф Пайаан, Хурам, Сарбаг и Хазрат султан. Занятия со студентами проводились в очном и в онлайн форматах. Практику проходили в больницах Самангана», – рассказал Забихулло Надери Татар.

Афганская семья, в среднем имеет 5-6 детей. Но и детская смертность, особенно в отдаленных районах очень большая. Большинство женщин там рожают дома. В отсутствии квалифицированных акушеров 10-12% афганских детей погибают при рождении, а 50 лет назад эта цифра смертности новорожденных доходила до 25%.

«Мы сотрудничаем с представителями общественных организаций различных стран в направлении гуманитарной поддержки населения Афганистана, особенно тех, кто наиболее сильно пострадал за годы войны и американской оккупации, в том числе и этнических татар. Среди скандинавских стран, по гуманитарным вопросам мы так же обращаемся к организациям Норвегии, Дании и Финляндии», – прокомментировал новость генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.