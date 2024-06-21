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В аэропотру Казани поймали мужчину, который пытался спрятать под одеждой 80 тыс. долларов
В международном аэропорту Казани пресечена попытка контрабанды крупной суммы валюты. Инцидент произошел при таможенном контроле рейса «Стамбул – Казань», сообщили в Татарстанской таможне.
57-летний гражданин России пытался провезти незадекларированную валюту, спрятав ее на теле и в одежде. У мужчины обнаружили 80 тысяч долларов США в эластичном поясе на пояснице и еще 1900 долларов во внутреннем кармане куртки. Общая сумма незаконно перемещаемых средств составила около 6,5 миллионов рублей, что в пять раз превышает разрешенный лимит.
По словам заместителя начальника Татарстанской таможни Валерия Хренова, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере».
С начала года таможенный пост Аэропорта Казань предотвратил уже 70 подобных попыток незаконного перемещения валюты через границу ЕАЭС.
Напомним, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.
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