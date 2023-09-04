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Происшествия 4 сентября 2023 15:02

В аэропорту ХМАО на пять часов задерживается вылет самолетов в Казань и Петербург

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В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задержали вылеты самолетов компании «РусЛайн» в Казань и Петербург, сообщает агентство URA.

По их информации, рейсы были перенесены из-за позднего прибытия воздушного судна.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь из Ханты-Мансийска в Казань в 15.50, но его задержали до 21.25. Рейс в Санкт-Петербург же отправится позже указанного на табло времени на 5 часов и 20 минут.

#задержка рейса
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