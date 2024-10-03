В аэропорту Варшавы взорвался чемодан одного из пассажиров, никто не пострадал

В варшавском аэропорту имени Шопена взорвался чемодан одного из пассажиров. В результате никто не пострадал, передает РИА Новости.

Официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк объяснила, что причиной взрыва стала разгерметизация плотно запечатанного контейнера в багаже пассажира, который направлялся в Вену. По ее словам, инцидент произошел на сортировочной площадке. Пресс-секретарь также отметила, что, несмотря на отсутствие пострадавших, были приняты стандартные меры безопасности, поэтому пришлось временно приостановить обслуживание пассажиров. Ситуация нормализовалась уже через несколько минут.

По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились биологические материалы для исследований, а взрыв произошел из-за наличия сухого льда, который использовался для поддержания низкой температуры внутри контейнера.