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В аэропорту в Катманду разбился самолет Sourya Airlines с 19 людьми на борту
В столице Непала Катманду самолет авиакомпании Sourya Airlines потерпел крушение в аэропорту Трибхуван, передает РИА Новости.
На борту воздушного судна находилось 19 человек, включая экипаж. После аварии на месте происшествия возник пожар.
Kathmandu Press сообщает, что авария произошла во время взлета с взлетно-посадочной полосы. В то же время My Republica утверждает, что самолет разбился при посадке. Информация уточняется.
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