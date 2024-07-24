В аэропорту в Катманду разбился самолет Sourya Airlines с 19 людьми на борту

В столице Непала Катманду самолет авиакомпании Sourya Airlines потерпел крушение в аэропорту Трибхуван, передает РИА Новости.

На борту воздушного судна находилось 19 человек, включая экипаж. После аварии на месте происшествия возник пожар.

Kathmandu Press сообщает, что авария произошла во время взлета с взлетно-посадочной полосы. В то же время My Republica утверждает, что самолет разбился при посадке. Информация уточняется.