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Происшествия 7 декабря 2023 09:46

В аэропорту Улан-Удэ у Ту-204 при взлете загорелся двигатель

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У грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в аэропорту Байкал. Грузовой самолет авиакомпании «Авиастар-Ту» летел в Чжанчжоу, но пилот из-за возгорания был вынужден экстренно его посадить.

Никто из пяти членов экипажа, что находились на борту, не пострадал.

Сейчас специалисты пытаются разобраться в причинах случившегося, а аэропорт работает в штатном режиме.

#загорелся самолет
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