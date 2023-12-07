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В аэропорту Улан-Удэ у Ту-204 при взлете загорелся двигатель
У грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в аэропорту Байкал. Грузовой самолет авиакомпании «Авиастар-Ту» летел в Чжанчжоу, но пилот из-за возгорания был вынужден экстренно его посадить.
Никто из пяти членов экипажа, что находились на борту, не пострадал.
Сейчас специалисты пытаются разобраться в причинах случившегося, а аэропорт работает в штатном режиме.
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