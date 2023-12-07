В аэропорту Улан-Удэ у Ту-204 при взлете загорелся двигатель

У грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в аэропорту Байкал. Грузовой самолет авиакомпании «Авиастар-Ту» летел в Чжанчжоу, но пилот из-за возгорания был вынужден экстренно его посадить.

Никто из пяти членов экипажа, что находились на борту, не пострадал.

Сейчас специалисты пытаются разобраться в причинах случившегося, а аэропорт работает в штатном режиме.