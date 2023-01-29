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Политика
29 января 2023  20:53

В аэропорту Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в миссии ООН

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В аэропорту Могадишо в Сомали был обстрелян российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН. Машине нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Джибути, выполняющее функции российской дипмиссии в Сомали.

Инцидент произошел 23 января, однако о нем стало известно лишь сегодня.

«В международном аэропорту города Могадишо (Федеративная Республика Сомали) был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО „ЮТэйр — Вертолетные услуги“, участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали», — говорится в сообщении.

В посольстве заметили, что, предварительно, к произошедшему причастна одна из террористических группировок, действующих на территории Сомали.

#вертолет #обстрел
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