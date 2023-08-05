В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, накануне самолет авиакомпании «Северный ветер» готовился к высадке пассажиров, когда столкнулся с трапом крылом и мотогондолой левого двигателя.

Речь идет о воздушном судне, следовавшем из Нижнего Новгорода по маршруту Сочи – Новосибирск.

Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, и люди вылетели по маршруту утренним рейсом

По данному факту проводит проверку сочинская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.