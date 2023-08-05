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В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом
В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, накануне самолет авиакомпании «Северный ветер» готовился к высадке пассажиров, когда столкнулся с трапом крылом и мотогондолой левого двигателя.
Речь идет о воздушном судне, следовавшем из Нижнего Новгорода по маршруту Сочи – Новосибирск.
Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, и люди вылетели по маршруту утренним рейсом
По данному факту проводит проверку сочинская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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