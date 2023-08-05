news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 августа 2023 13:15

В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В аэропорту Сочи самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, накануне самолет авиакомпании «Северный ветер» готовился к высадке пассажиров, когда столкнулся с трапом крылом и мотогондолой левого двигателя.

Речь идет о воздушном судне, следовавшем из Нижнего Новгорода по маршруту Сочи – Новосибирск.

Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, и люди вылетели по маршруту утренним рейсом

По данному факту проводит проверку сочинская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

#самолет #сочи
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное