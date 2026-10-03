В аэропорту Шереметьево женщина родила ребенка и задушила его

В московском аэропорту Шереметьево женщина родила ребенка, после чего задушила его. Их тела обнаружили в уборной, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«2 октября текущего года в помещении уборной в зоне прилета аэропорта обнаружены тела новорожденного ребенка мужского пола и его 30-летней матери», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

