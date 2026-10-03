news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 3 октября 2026 11:44

В аэропорту Шереметьево женщина родила ребенка и задушила его

Читайте нас в

В московском аэропорту Шереметьево женщина родила ребенка, после чего задушила его. Их тела обнаружили в уборной, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«2 октября текущего года в помещении уборной в зоне прилета аэропорта обнаружены тела новорожденного ребенка мужского пола и его 30-летней матери», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

#Шереметьево #ск россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

2 октября 2026
В Татарстане 269 педагогов получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей

В Татарстане 269 педагогов получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей

2 октября 2026
Новости партнеров