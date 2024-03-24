Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке
В аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сумка женщины проверена, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», – передает агентство. Речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.
По данным некоторых СМИ, фраза о взрывчатке оказалась шуткой.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников