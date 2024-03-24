news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 марта 2024 16:10

В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке

Скопировать ссылку

В аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, которая сообщила о бомбе в своей сумке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сумка женщины проверена, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», – передает агентство. Речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.

По данным некоторых СМИ, фраза о взрывчатке оказалась шуткой.

#ложное сообщение о бомбе
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2