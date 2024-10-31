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Происшествия 31 октября 2024 14:27

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

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В самарском аэропорту с 13.30 ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в Росавиации, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в Росавиации.

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