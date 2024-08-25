В аэропорту Пулково неизвестный пытался лазером ослепить пилотов рейса Казань – Петербург

Накануне примерно в 23.00 пять самолетов российских авиакомпаний, заходивших на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, попали под действие лазера. Один из самолетов авиакомпании «Nordwind» следовал из Казани. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Пилоты авиакомпании «Россия», возвращавшиеся из Стамбула, первыми сообщили об инциденте. Командир воздушного судна связался с диспетчерами и рассказал, что в течение 15 секунд наблюдал импульсное излучение, исходящее от площади Конституции и Московского шоссе в Санкт-Петербурге. Несмотря на это, они продолжили заход на посадку без объявления аварийной ситуации.

Подобные сообщения поступили и от других самолетов, включая Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавших из Шереметьево, Мурманска и Домодедово. Последний случай произошел с самолетом из Казани, принадлежащим авиакомпании «Nordwind».

Ни в одном из случаев лазерное освещение не помешало выполнению полетов, поскольку оно не создавало никаких помех.