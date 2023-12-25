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В аэропорту поймали татарстанца, пытавшегося незаконно провезти когти и клыки пантеры
Судебные приставы Вахитовского отделения конфисковали 177 когтевых фаланг и 6 клыков животного, находящегося под угрозой исчезновения – пантеры. Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, татарстанец пытался незаконно провезти их на территорию России из Объединенных Арабских Эмиратов.
Мужчина обязан был заполнить таможенную декларацию, но предпочел сокрыть ценный груз – его рыночная стоимость на момент ввоза в страну составляла порядка полутора миллиона рублей. Спрятать его не удалось даже в тайнике чемодана – попытку незаконного провоза пресекли в аэропорту.
В итоге на мужчину возбудили уголовное дело, а товары изъяли в доход государства.
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