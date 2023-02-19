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Руc Тат
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Происшествия 19 февраля 2023 14:48

В Домодедово пассажир рейса Москва - Казань разделся и ушел полуголым по взлетному полю

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В соцсетях появилось видео инцидента в аэропорту Москвы. По словам автора видеоролика, съемка сделана в Домодедово.

На кадрах видно, как у самолета на взлетной полосе о чем-то спорят пассажир и несколько работников аэропорта. Мужчина размахивает руками, а после начинает снимать с себя одежду – сбрасывает куртку, пуловер, швыряет на землю шапку и футболку, и, оставшись с обнаженным торсом, уходит вдаль по взлетному полю.

По словам очевидцев, ещё на борту мужчина вел себя не совсем адекватно – матерился, о чем-то громко говорил по телефону, на замечания бортпроводников не реагировал.

Согласно данным онлайн-табло, задержка рейса составила порядка 25 минут.

#дебошир #дебошир в самолете
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