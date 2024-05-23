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Происшествия 23 мая 2024 12:47

В аэропорту Нижнекамска также введены временные ограничения на полеты

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Вслед за Казанью в аэропорту Нижнекамска также ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для выполнения необходимых мер по обеспечению безопасности гражданской авиации.

#аэропорт
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