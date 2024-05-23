news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В аэропорту Нижнекамска также введены временные ограничения на полеты
Скопировать ссылку
Вслед за Казанью в аэропорту Нижнекамска также ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Напомним, сегодня аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для выполнения необходимых мер по обеспечению безопасности гражданской авиации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2