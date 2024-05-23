В аэропорту Нижнекамска также введены временные ограничения на полеты

Вслед за Казанью в аэропорту Нижнекамска также ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для выполнения необходимых мер по обеспечению безопасности гражданской авиации.