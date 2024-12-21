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Происшествия 21 декабря 2024 20:56

В аэропорту Москвы задержали экс-замминистра просвещения России

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Бывшего замминистра просвещения России Дениса Грибова задержали в московском аэропорту.

Как сообщают РИА Новости, его подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ранее он находился в розыске.

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