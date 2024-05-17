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Происшествия 17 мая 2024 15:47

В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала аэропорта

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В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала аэропорта. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Предварительно, возгорание началось при проведении строительных работ. Устанавливаются все подробности.

Фото: © Соцсети

UPD(15.57) Аэропорт работает в штатном режиме. Пожар локализован. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Минеральных вод.

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