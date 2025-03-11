В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте задержан в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) «за преступления против человечности», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Manila Bulletin.

Местные правоохранители получили копию ордера на арест во вторник утром, и Дутерте был задержан сразу по прибытии из Гонконга.

МУС расследует действия Дутерте и других лиц, связанные с предполагаемыми внесудебными казнями и нарушениями прав человека, якобы совершенными ими в процессе борьбы с наркотиками. Родриго Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 годы.

Отмечается, что политика Филиппин тесно связана с семейными кланами. Вице-президент Сара Дутерте — дочь бывшего президента Родриго Дутерте. Действующий президент Фердинанд Маркос-младший — сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса-старшего.