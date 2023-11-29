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В аэропорту Кемерово ФСБ задержала мужчину, желавшего воевать за ВСУ
По делу о государственной измене и терроризме в Кемерово ФСБ был задержан мужчина, который пытался выехать на территорию Украины, чтобы сражаться на стороне противника, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 36-летний местный житель решил вступить в состав украинского военизированного формирования. В одном из мессенджеров он связался с координатором на Украине, заполнил анкету, купил камуфляж, медпрепараты, средства связи и билет на самолет и поезд, чтобы добраться до стороны неприятеля.
Во время прохождения регистрации на рейс мужчину задержали сотрудники спецслужб. Против него возбудили уголовное дело. Задержанному предъявили обвинение, он арестован.
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