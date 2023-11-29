В аэропорту Кемерово ФСБ задержала мужчину, желавшего воевать за ВСУ

По делу о государственной измене и терроризме в Кемерово ФСБ был задержан мужчина, который пытался выехать на территорию Украины, чтобы сражаться на стороне противника, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 36-летний местный житель решил вступить в состав украинского военизированного формирования. В одном из мессенджеров он связался с координатором на Украине, заполнил анкету, купил камуфляж, медпрепараты, средства связи и билет на самолет и поезд, чтобы добраться до стороны неприятеля.

Во время прохождения регистрации на рейс мужчину задержали сотрудники спецслужб. Против него возбудили уголовное дело. Задержанному предъявили обвинение, он арестован.