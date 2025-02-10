В аэропорту Казани из-за тумана задерживаются рейсы

Несколько рейсов в аэропорту Казани задерживаются из-за плохих погодных условий. Задержка коснулась шести прибывающих рейсов и трех отправляющихся.

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержке вылетов из Барнаула, Красноярска, Санкт-Петербурга и Худжанда (Таджикистан) из-за тумана.

По данным онлайн-табло, три рейса, направляющиесяиз Казани в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи, также были отложены.

Авиакомпании рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло и на информационных табло аэропортов.