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Происшествия 10 февраля 2025 09:51

В аэропорту Казани из-за тумана задерживаются рейсы

Несколько рейсов в аэропорту Казани задерживаются из-за плохих погодных условий. Задержка коснулась шести прибывающих рейсов и трех отправляющихся.

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержке вылетов из Барнаула, Красноярска, Санкт-Петербурга и Худжанда (Таджикистан) из-за тумана.

По данным онлайн-табло, три рейса, направляющиесяиз Казани в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи, также были отложены.

Авиакомпании рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло и на информационных табло аэропортов.

#аэропорт Казань #туман
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