В аэропорту Казани задерживаются более 10 внутренних и международных рейсов

В аэропорту Казани вновь произошли задержки внутренних и международных рейсов. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

По данным онлайн-табло, вылет самолета в Санкт-Петербург перенесен с 8.25 на 15.00. Также задержан рейс в Москву – его отправление планируется около полуночи. Кроме того, позже вылетят самолеты в Краснодар, Калининград, Сочи и Красноярск.

Задержки наблюдаются и на прилет. С опозданием в Казань прибывают рейсы из Новокузнецка, Шарм-эш-Шейха, Худжанда, Сочи, Краснодара, Хургады, Москвы и Калининграда.

Накануне ограничения вводились в аэропорту Сочи, однако ночью он возобновил прием и отправку самолетов. Кроме того, временно закрывался аэропорт Краснодара по решению Росавиации.