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В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по РТ
Как стало известно «Татар-информу», накануне задержан находившийся в федеральном розыске экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по РТ Ренат Ахметзянов. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Ахметзянова задержали экономические полицейские в зоне прилета аэропорта Казани.
По данным агентства, речь идет о присвоении Ахметзяновым премий сотрудников, выполнявших оцифровку документов.
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