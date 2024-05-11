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Происшествия 11 мая 2024 11:06

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по РТ

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Как стало известно «Татар-информу», накануне задержан находившийся в федеральном розыске экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по РТ Ренат Ахметзянов. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Ахметзянова задержали экономические полицейские в зоне прилета аэропорта Казани.

По данным агентства, речь идет о присвоении Ахметзяновым премий сотрудников, выполнявших оцифровку документов.

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