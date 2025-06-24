В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана с 23 литрами спиртного

Фото: Татарстанская таможня

Гражданин Туркменистана попытался нелегально ввезти в Казань 23,5 литра алкоголя. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

В международном аэропорту Казани мужчина прошел по «зеленому коридору», но был остановлен таможенниками. По закону без декларирования можно провезти не более 3 литров алкоголя — именно столько ему и оставили. Остальные 20,5 литра изъяли.

В отношении мужчины возбуждены два административных дела: за недекларирование и за нарушение правил ввоза.

«Без декларирования можно ввезти 3 литра алкогольной продукции, в том числе и пива. Если у пассажира больше трех литров, но меньше пяти, он следует в „красный коридор”, заполняет декларацию и оплачивает таможенную пошлину. В случае ввоза алкоголя в количестве более пяти литров применяются те же правила, что и для юридических лиц», — напомнил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Максим Верендеев.