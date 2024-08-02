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В аэропорту Казани задержали несколько рейсов авиакомпании «Red Wings»
В аэропорту Казани задержали несколько рейсов авиакомпании «Red Wings». Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Так, рейс № WZ 4667 в Астану отложен с 09:40 до 16:30. Рейс № WZ 106 в Москву отложен с 14:40 до 19:05.
«Задержки произошли в связи изменением времени вылета по решению авиакомпании», - указали в транспортной прокуратуре.
В аэропорту находится помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована работа мобильной приемной.
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