В аэропорту Казани задержали находившегося в розыске врача из Кирова

Оперативники Кировской области задержали в казанском аэропорту мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Мужчина подозревался в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью новорожденному во время приема родов. Зная, что в отношении него расследуется уголовное дело, житель Советска выехал за пределы региона. В октябре прошлого года врача объявили в федеральный розыск.

На днях стало известно, что мужчина решил вернуться из Азербайджана на родину. В казанском аэропорту его задержали оперативники. Мужчину привезли в Советск для расследования уголовного дела. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.