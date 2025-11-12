В аэропорту Казани задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды террористов

Уголовное дело возбудили на 52-летнего жителя Чувашии, который пытался выехать за рубеж для участия в деятельности международной террористической организации, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

По версии силовиков, мужчина переписывался в мессенджере с представителем террористической организации и выразил желание присоединиться к ней.

Он приехал в международный аэропорт Казани с целью выезда в одну из ближневосточных стран, однако там его задержали.