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В аэропорту Казани задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти из Египта 41 коралл
Житель Марий Эл пытался провезти в РТ кораллы из Египта и был задержан таможней, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, мужчина прилетел в международный аэропорт Казани и выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но внимание таможенников привлекли пористые предметы, внешне схожие с кораллами.
Предметы были направлены на экспертизу, которая установит их возможную принадлежность к объектам, защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
«Ввоз объектов, подпадающих под действие Конвенции, возможен только при наличии разрешительных документов», – подчеркнул начальник таможенного поста аэропорта Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.
Он отметил, что такие товары в обязательном порядке нужно декларировать и для прохождения таможенного контроля выбирать «красный коридор».
В ведомстве отметили, что всего с начала года сотрудниками нашего поста выявлен 31 факт незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой СИТЕС.
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