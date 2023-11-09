В аэропорту Казани задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти из Египта 41 коралл

Житель Марий Эл пытался провезти в РТ кораллы из Египта и был задержан таможней, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчина прилетел в международный аэропорт Казани и выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но внимание таможенников привлекли пористые предметы, внешне схожие с кораллами.

Фото: © Татарстанская таможня

Предметы были направлены на экспертизу, которая установит их возможную принадлежность к объектам, защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Ввоз объектов, подпадающих под действие Конвенции, возможен только при наличии разрешительных документов», – подчеркнул начальник таможенного поста аэропорта Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Он отметил, что такие товары в обязательном порядке нужно декларировать и для прохождения таможенного контроля выбирать «красный коридор».

В ведомстве отметили, что всего с начала года сотрудниками нашего поста выявлен 31 факт незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой СИТЕС.