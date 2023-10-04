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Новости Татарстана и Казани
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В аэропорту Казани задержали мигранта с татуировкой в виде нацисткой символики
В Казани полицейские вместе с сотрудниками пограничного контроля задержали приверженца нацистской идеологии, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Во время проверок был выявлен 35-летний житель одной из республик ближнего зарубежья, который, по оперативным сведениям, является приверженцем нацистской идеологии. На теле мигранта в области правого плеча обнаружена татуировка в виде запрещенной символики. Мужчина объяснил, что сделал татуировку из-за личной симпатии к нацистской идеологии. Кроме этого, правоохранители выяснили, что мигрант незаконно устроился на работу в одну из республиканских фирм.
По решению Ново-Савиновского районного суда Казани мужчина признан виновным в административном правонарушении. Его привлекли к штрафу в размере 2000 рублей и выдворению за пределы России.
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