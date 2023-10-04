В аэропорту Казани задержали мигранта с татуировкой в виде нацисткой символики

В Казани полицейские вместе с сотрудниками пограничного контроля задержали приверженца нацистской идеологии, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Во время проверок был выявлен 35-летний житель одной из республик ближнего зарубежья, который, по оперативным сведениям, является приверженцем нацистской идеологии. На теле мигранта в области правого плеча обнаружена татуировка в виде запрещенной символики. Мужчина объяснил, что сделал татуировку из-за личной симпатии к нацистской идеологии. Кроме этого, правоохранители выяснили, что мигрант незаконно устроился на работу в одну из республиканских фирм.

По решению Ново-Савиновского районного суда Казани мужчина признан виновным в административном правонарушении. Его привлекли к штрафу в размере 2000 рублей и выдворению за пределы России.