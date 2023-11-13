В аэропорту Казани задержали мигранта, пытавшегося незаконно пронести 7 кг фруктов

В аэропорту «Казань» специалисты во время досмотра ручной клади и багажа пассажира нашли несколько килограммов подкарантинной продукции без сертификата.

Как сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ, осмотр вещей проходил у прибывшего пассажира из Ташкента. В его ручной клади и багаже нашли 7 кг фруктов без фитосанитарного сертификата.

В отношении мужчины составили административный протокол, а продукцию изъяли и направили на уничтожение.

В ведомстве отмечают, что ввоз такой подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров разрешается при условии, что количество такой продукции не превышает пять килограммов и она не является семенами, посадочным материалом или картофелем.