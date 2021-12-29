В аэропорту Казани задержали челнинку, пытавшуюся пронести через таможню 40 тыс. долларов

В казанском аэропорту во время таможенного контроля авиарейса Казань – Стамбул у жительницы Челнов выявили незадекларированную валюту. Женщина пыталась пронести мимо таможни по зеленому коридору более 47 тысяч долларов.

По закону, без декларирования можно перевозить не более 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на челнинку за незаконное перемещение через таможню наличных денег в крупном размере.