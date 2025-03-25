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Политика 25 марта 2025 15:24

В аэропорту Казани хотят собирать биометрию у иностранных граждан

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МВД России поддержало инициативу Раиса Татарстана Рустама Минниханова о введении в казанском аэропорту, по аналогии с московскими, сбора биометрических данных для иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах Приволжского федерального округа сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«С 1 декабря прошлого года в трёх аэропортах Московского узла и автомобильном пункте перехода "Маштаково" в Оренбургской области осуществляется взятие биометрии у всех граждан Белоруссии и дипломатов. Мы вынесли на обсуждение вопрос расширения эксперимента, а также приветствуем обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова первоочередно продолжить эту работу в Казани», - отметил он.

С 1 декабря собрано более 2 млн образцов биометрических данных. Были установлены личности 11 тыс. человек либо находящихся в розыске, либо с запретом на въезд на территорию России.

#биометрические данные #мигранты
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