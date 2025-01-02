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Происшествия 2 января 2025 00:26

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

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Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) 2 января с 00:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — указано в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

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