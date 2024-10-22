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Политика 22 октября 2024 18:11

В аэропорту Казани встретили генсека ШОС — он прибыл на саммит БРИКС

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В аэропорту Казани встретили генсека ШОС — он прибыл на саммит БРИКС
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, сообщается в телеграм-канале «Татмедиа».

Он примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить с 22 по 24 октября. В аэропорту гостя встретил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

#саммит БРИКС
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