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В аэропорту Казани встретили генсека ШОС — он прибыл на саммит БРИКС
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Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
В Казань прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, сообщается в телеграм-канале «Татмедиа».
Он примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить с 22 по 24 октября. В аэропорту гостя встретил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
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