В аэропорту Казани встретили чемпиона Европы по пара пауэрлифтингу

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В международном аэропорту Казани делегация Министерства спорта РТ встретила многократного победителя чемпионата Европы по пара пауэрлифтингу. Айрат Закиев привез в Казань девять золотых наград в дисциплине жим лежа.

В чемпионанате Европы (в открытом и закрытом) по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Айрат Закиев по сумме трёх подходов взял две медали, в категории «Легенда» для спортсменов старше 45 лет - четыре медали, а также завоевал «золото» за победу в составе паралимпийской сборной России.

«Грузия встретила нас тепло и замечательно. Перелет особых сложностей не доставил, рейс прямой - всего три часа. С 2000 года я выступаю в международных соревнованиях по пауэрлифтингу, а с 2007 по пара пауэрлифтингу (для лиц с ограниченными возможностями). Первые соревнования выиграл во время Паралимпиады-2008. Тогда я занял второе место», - вспоминает Закиев в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Айрату Закиеву 44 года. Он уроженец Казани и представляет Республику Татарстан на внутренних соревнованиях. Также он работает ветеринаром в городской ветеринарной службе и успевает совмещать работу и тренировки.

Тренируется спортсмен на базе СК «Стрела» под руководством заслуженного тренера России Батрутдинова Б.Х. Ближайшие соревнования по парапауэрлифтингу, в которых Айрат Закиев планирует принять участие, пройдут в июле в рамках чемпионата России. Также атлет из Татарстана готовится к летним Паралимпийским играм-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

В составе национальной паралимпийской команды России на чемпионате Европы выступили 13 спортсменов под собственным флагом и гимном. В международном турнире приняли участие около 200 атлетов из 27 стран мира.

Чемпионат Европы по парапауэрлифтингу проходил в Грузии в Тбилиси со 2 по 12 марта.