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Общество 14 октября 2024 10:39

В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

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Во время проведения саммита БРИКС аэропорт Казани будет работать в усиленном режиме. С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до воздушной гавани на электропоездах, курсирующих с железнодорожного вокзала, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Такси могут быть недоступны. До 26 октября автомобили, расположенные внутри ограждения на парковке R1 терминала 1А, могут быть перемещены на суточную парковку R7. Суточная парковка напротив терминала 2 будет закрыта для заезда. Настоятельно рекомендуем пассажирам для стоянки автомобиля на период вылета использовать суточную парковку», - уточнил он.

В период с 21 по 25 октября возможны также изменения в расписании полетов. Уточнять информацию о рейсах необходимо через колл-центры авиакомпании, справочные аэропорта и на сайте компании. Прибывать в аэропорт следует не менее чем за 2-3 часа до вылета рейса. На железнодорожных вокзалах города также усилят меры безопасности.

«Это необходимо учитывать при планировании поездки и прибывать на посадку заблаговременно. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и вводимым ограничениям, а также по возможности отказаться в этот период от необязательных поездок и использования личного автотранспорта», - заключил Ильдар Шакиров.

#Деловой понедельник #аэропорт Казань
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