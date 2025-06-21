В аэропорту Казани в очередной раз ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены сегодня ночью в аэропорту столицы Татрастана. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», – написал представитель ведомства в своем Telegram-канале.