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В аэропорту Казани у прилетевшей из Дубая туристки обнаружили в багаже кораллы
В международном аэропорту Казани в багаже у женщины, прилетевшей из Дубая, обнаружили незаконно привезенные кораллы, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
Всего таможенники нашли 17 кораллов. Пористые предметы направили на экспертизу, которая должна будет подтвердить или опровергнуть их принадлежность к объектам, защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Начальник таможенного поста аэропорта Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев напоминает, что ввоз объектов, которые попадают под действие Конвенции (СИТЕС) возможен лишь при наличии разрешительных документов, и такие товары обязательно нужно декларировать.
Если эксперты подтвердят принадлежность обнаруженных у туристки кораллов к объектам СИТЕС, то в отношении нарушительницы будут возбуждено административное дело, и женщине будет грозить штраф.
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