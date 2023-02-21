В аэропорту Казани у прилетевшей из Дубая туристки обнаружили в багаже кораллы

В международном аэропорту Казани в багаже у женщины, прилетевшей из Дубая, обнаружили незаконно привезенные кораллы, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

Всего таможенники нашли 17 кораллов. Пористые предметы направили на экспертизу, которая должна будет подтвердить или опровергнуть их принадлежность к объектам, защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

Начальник таможенного поста аэропорта Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев напоминает, что ввоз объектов, которые попадают под действие Конвенции (СИТЕС) возможен лишь при наличии разрешительных документов, и такие товары обязательно нужно декларировать.

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

Если эксперты подтвердят принадлежность обнаруженных у туристки кораллов к объектам СИТЕС, то в отношении нарушительницы будут возбуждено административное дело, и женщине будет грозить штраф.