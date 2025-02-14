В аэропорту Казани у пассажиров из Узбекистана изъяли семь кило риса

В аэропорту «Казань» сотрудники Россельхознадзора при досмотре ручной клади и багажа изъяли подкарантинную продукцию в виде семи килограммов риса. Как сообщает пресс-служба ведомства, авиапассажиры из Ферганы планировали ввезти в страну продукцию без фитосанитарного сертификата.

В ведомстве напомнили, что ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска допускается, если ее вес не превышает пяти килограммов и она не относится к семенам, посадочному материалу или картофелю.

В отношении авиапассажиров составлен административный протокол. Изъятую продукцию отправили на уничтожение.