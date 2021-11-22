В аэропорту Казани у пассажирки из Стамбула изъяли экстремистскую книгу

Во время таможенного досмотра в Международном аэропорту Казани у одной из пассажирок, прилетевшей из Стамбула, была найдена книга, внесенная в перечень экстремистской литературы.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни, 37-летняя женщина не знала, что везет запрещенную книгу. Она пояснила, что возвращалась из Турции после учебы на Коран-хафиза, а книгу приобрела для себя.

По данному факту таможенниками был составлен протокол об административном правонарушении, а книга изъята.

«Напоминаем, что прежде чем приобрести за рубежом книги на религиозную тематику, необходимо ознакомиться с федеральным списком экстремистских материалов, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции РФ», – подчеркнули в пресс-службе таможни.

