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Новости Татарстана и Казани
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В аэропорту Казани у москвича нашли шесть часов Rolex, которые он прятал под одеждой
В аэропорту Казани у мужчины, который прилетел из Дубая, обнаружили несколько часов Rolex made in Swiss, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.
40-летний мужчина следовал через «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствиии у него вещей, продлежащих декларированию, однако во время личного досмотра таможенники обнаружили у него шесть наручных часов, приклеенных к туловищу и бедрам при помощи клейкой ленты.
К часам прилагались индивидуальная пластиковая фирменная карта с наименованием модели и серийным номером, а также визитница.
Согласно экспертизе, все часы оказались оригинальными. Общая рыночная стоимость товаров составила 9 млн 485 тысяч рублей.
В отношении 40-летнего нарушителя возбудили уголовные дела о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей.
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