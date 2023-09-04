В аэропорту Казани у москвича нашли шесть часов Rolex, которые он прятал под одеждой

В аэропорту Казани у мужчины, который прилетел из Дубая, обнаружили несколько часов Rolex made in Swiss, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

40-летний мужчина следовал через «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствиии у него вещей, продлежащих декларированию, однако во время личного досмотра таможенники обнаружили у него шесть наручных часов, приклеенных к туловищу и бедрам при помощи клейкой ленты.

Фото: © Татарстанская таможня

К часам прилагались индивидуальная пластиковая фирменная карта с наименованием модели и серийным номером, а также визитница.

Фото: © Татарстанская таможня

Согласно экспертизе, все часы оказались оригинальными. Общая рыночная стоимость товаров составила 9 млн 485 тысяч рублей.

В отношении 40-летнего нарушителя возбудили уголовные дела о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей.